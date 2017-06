Picnic Electro Aquatique d’anniversaire !!

Co-organisé par BeaubFM et la Fédération Hiero Limoges pour leur 30 et 20 ans respectifs !

Event Facebook

Comme chaque année la radio BeaubFM vous propose de venir chiller, glander ou tout simplement prendre le temps de ne rien faire tout une journée, bercé par la musique électronique.

Le principe est simple : rejoins nous à 12h, amène ton picnic, ta couverture et ta bonne humeur et on s’occupe du reste.

BBQ, buvette, Dj set assuré par les bénévoles de la radio, initiation skate avec le Fooap’s, atelier BD avec l’école du crayon de bois, pétanque, badminton, ping pong...

18h : apéro concert avec ESCOBAR - Bandpage.

GRATUIT

Toilette sèche sur place

Evénement annulé en cas de mauvais temps !