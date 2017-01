12ème festival Du Bleu en Hiver

Event Facebook

Le Limousin ne cessera de prouver qu’elle est une terre de Jazz. Avec le festival du Bleu en Hiver c’est l’occasion de prendre soin de nos oreilles engourdies certes, mais pas que. Pour sa douzième édition l’événement tulliste nous apporte une fois de plus une bonne dose de chaudes mélodies mais également de quoi se réchauffer les mirettes avec des expositions et des projections. Ainsi, du 19 au 21 janvier, tout un circuit est prévu entre la salle des Lendemains qui Chantent, la galerie du point G, la salle Latreille et le théâtre des Sept Collines. Le festival du Bleu en Hiver c’est également l’occasion d’observer la réinvention du Jazz. En effet durant ces quelques jours nous aurons l’occasion d’apprécier comment cette culture se mêle aujourd’hui à des styles qui puisent eux-même leurs origines dans le Jazz. Entre scratch et saxo, afro et hip hop ou encore graffiti et bluesman, le festival du Bleu en Hiver saura en donner pour tous les goûts et surprendre les petits comme les grands.

Antiloops

Mox Trio Quartet

TribeQa

