[A Voir] Exposition photos de Nassir à L’opéra de Limoges

La radio est partenaire de l’exposition.

Une trentaine de photos de l’artiste Nassir sont exposés actuellement à l’opéra et jusqu’au 30 juin 2018.

L’exposition est visible chaque soir de spectacle mais également le samedi 5 mai lors de la journée portes ouvertes "Tous à l’Opéra".

Des moments figés de danseurs en mouvement, sous la lumière de l’oeil de Nassir, beaucoup d’émotions s’en dégagent et c’est un bonheur de pouvoir découvrir toutes ces photos.

Nassir, le photographe dont on a pu écrire qu’il sublimait le quartier de Beaubreuil, et plus globalement Limoges, immortalise des moments de vie, forts, avec seulement son objectif photo et sa vision artistique.

Nassir commence à travailler dans le milieu associatif en donnant des cours de hip-hop et de dessin dans son quartier.

Il évolue ensuite en tant que danseur sur Paris, enchaîne les comédies musicales à l’étranger et bénéficie de l’opportunité de travailler avec de grandes marques.

A la suite d’une blessure le contraignant à stopper sa carrière, il s’intéresse de près à la Photographie. cette pratique artistique lui permettra d’évacuer ses émotions, de figer ou simplement suspendre le temps.

Autodidacte, Nassir commence par photographier des scènes de vie, véritables sources d’inspiration entre les couleurs et les odeurs du monde, un panaché motivant.

Il réalise sa première exposition dans le quartier de son enfance, par la suite il investit sa ville de Limoges, puis Bordeaux, le Philarmonie à Paris ainsi que la maison de la Nouvelle Aquitaine et le musée olympique en Suisse. Plusieurs photos remportent des titres lors de concours nationaux et internationaux.

Partages, découvertes, émotions et témoignages permettent à cet artiste authentique de se nourrir chaque jour.