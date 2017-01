After Marianne [DREAM POP]

Event Facebook

18h - 20h : HAPPY HOURS et Ambiance Dream Pop sur écran géant, entrée gratuite

Puis à partir de 21h, concert de After Marianne !

After Marianne est le fruit d’une rencontre entre Mathilda et 3 musiciens du groupe KID WISE.

Unis par le désir de faire de la musique ensemble, c’est autour de la voix rare et mélancolique de Mathilda que le projet prend forme sur les terres toulousaines.

L’univers sonore et visuel vient naturellement ; la musique d’After

Marianne est rêveuse, planante et cinématographique. Des éléments acoustiques et électroniques s’entremêlent, allant du minimalisme à la saturation totale. La mélodie, guidée par la voix est ici maîtresse du projet, évidente et forte.

Les influences musicales passent par Daughter, Sigur Rós, Beach House, Bon Iver et CocoRosie.

Billetterie Dispo :

21€ dîner spectacle / 14€ sur place / 10€ location / 8€ adhérent