AFTERWORK CURIEUX BY RÉCRÉASCIENCES ! CLIMAT & ENJEUX

Une fois par mois, des intervenants de tous horizons débattent et échangent avec vous sur un thème mêlant science et vie quotidienne.

CE MOIS-CI : LIMOGES EN 2050 : CLIMAT & ENJEUX

AU PROGRAMME :

Michel Galliot – climatologue, ancien membre de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et membre du GIEC

Limoges, année 2050

Michel Galliot nous parlera du réchauffement climatique et ses conséquences sur la santé humaine et sur les végétaux. Il nous proposera par la suite quelques pistes de solution pour s’adapter à ces changements.

Éric Rouvellac – géographe et maitre de conférences à la faculté de Lettres et de Sciences Humaines, à Limoges

Climat, impact social et politique

Au travers de problèmes sociaux et politiques, Éric Rouvellac nous parlera des causes et des conséquences du réchauffement climatique.