[Afterwork Curieux ] Fly me to the Moon

Embarquement immédiat à bord de la fusée Curieux ! direction : la Lune

Venez assister à une soirée consacrée à cet astre qui accompagne toutes nos nuits !

Au programme de notre voyage lunaire :

un ciné-concert du film Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges Méliès, premier film de science-fiction

une conférence interactive et ludique de Pascal Coste, astronome amateur, qui nous présentera notre fascinant satellite. Il nous fera ensuite revivre l’épopée d’Apollo 11 en 1969, de sa mise en place avec la préparation des astronautes, le décollage et le vol, l’alunissage, la mission au sol, jusqu’au retour des astronautes.

La soirée sera suivi d’une projection du film First Man - Le premier homme sur la Lune (2018), de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Claire Foy, biopic sur Neil Armstrong et sur la mission Apollo 11.

Soirée organisée par Récréasciences, le CineBourse de St Junien et la Réserve de l’Astroblème de Rochechouart