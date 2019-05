AG du R.I.M : Réseau des Indépendants de la Musique

La création du réseau fait suite à la loi du 16 janvier 2015, relative à la « délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » a opéré la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

Au regard de l’opportunité représentée par cette fusion pour l’écosystème régional des musiques actuelles, les acteurs du territoire ont décidé de se rassembler pour bâtir une "maison commune des musiques actuelles" .

L’idée étant de disposer d’un réseau ouvert, dynamique et ambitieux, mais aussi de regrouper l’ensemble des acteurs de la filière musicale sur la région Nouvelle-Aquitaine autour d’un objectif commun : la création d’un écosystème favorable à un développement équitable, coopératif et solidaire des musiques actuelles en région.

La naissance du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique), votée à l’unanimité par ses adhérents le 19 janvier 2017, est le fruit de la fusion de trois anciens réseaux, et d’un réseau de fait d’acteurs musiques actuelles de l’ex-Limousin.

Pour plus d’informations rendez vous sur le-rim.org

Cinquième réunion des acteurs du RIM : Lieux de proximité, labels, festivals, Smac, pôles de compétences, lieux de transmission, radios, producteurs, tourneurs, fédérations, syndicats...

Deux jours d’échanges, de rencontres et de travail avec les adhérents de ce réseau accueillis sous le soleil béarnais par l’Ampli et une bonne occasion de faire un point sur l’écosystème musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine.

Emission - 14.05.2019