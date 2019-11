Gagnez des places en écoutant la radio !

Deliluh est un groupe d’art rock expérimental de Toronto qui brandit dignement l’étendard de la communauté DIY et se produit plutôt dans des lieux atypiques et non conventionnels tels que des bibliothèques, appartements, boulangeries, plateforme de métro désaffectée…. Sa musique fusionne des éléments de punk, de drone et de musique expérimentale.