[Bon plan] Artùs, Ingrina, Orbel

Préparez-vous pour un voyage radical, par delà de gigantesques étendues sonores, tantôt au cœur des profondeurs abyssales tantôt sur des chemins de crêtes vertigineux.

ARTÚS

Les membres d’Artús puisent leur énergie dans le rock noise et progressif, les musiques expérimentales et indus, puis dans la culture, les poètes, les légendes et les instruments Gascons.

INGRINA

Ingrina est une Chimère bruyante présentant tous les symptômes du mal au crâne : deux batteries, trois guitares, des voix perdues dans le magma, et une basse qui écrase tout le reste. L’orage entre deux accalmies...

ORBEL

Un océan noir sur lequel se couche un soleil éclatant, Orbel est cet horizon où naît le contraste entre des claviers nappés et l’âpreté des guitares.

Au travers de ce disque et de lives remarqués, Orbel navigue désormais sur cette mer sombre, franchissant les vagues avec l’assurance d’atteindre la lumière.

Cette soirée est une co-production réalisée par le CRMT en Limousin et Des Lendemains Qui Chantent, en partenariat avec Medi Cation Time !