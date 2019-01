[Bon plan ] Beach Bugs Release party

Only Lovers Records, I Love Limoges records et Limoges City Rockers

présentent ...

Beach Bugs (Power pop - Garage surf / Limoges)

Les Beach Bugs proposent un éventail de morceaux dépouillés de toutes fioritures, simples mais sincères, entre power pop, doo-wap et garage surf. Les mélodies sont addictives, rafraîchissantes et s’accrocheront de bon gré à l’arrière du cervelet.. Ils sont mignons, touchants et drôles, le jeune trio deviendra vite votre chouchou.

Leur 1er EP Headache Time a été travaillé en circuit court avec plusieurs structures ou représentants du DIY de la région ex-Limousin.

Le soir du concert il sera possible de récupérer votre 45T couleur (bleu) - édition limitée à 200ex + d’autres surprises à découvrir sur place

+ Bootchy Temple (Indie pop 90’s / Bordeaux)

Influencé par la scène Paisley Underground et la pop indie des années 90, Bootchy Temple tricotte de belles envolées dans un style qui pourrait éclairer quelques disques de Deerhunter, au hasard, ou autre projet d’un Braford Cox trainant du coté de Bordeaux. Les Byrds ne sont jamais trop loin.

"Un troisième album solaire et tranquille qui vaut toutes les cures de vitamines C" est paru au mois d’octobre sur Howlin Banana Records