Bragolin + Hinin

BRAGOLIN (post-punk dark-wave / Utrecht (NL)

Bragolin, du nom du peintre italien, est un duo de post punk dark wave ayant à son actif des premières parties de Frustation. Son premier album "I saw nothing good so I left" est sorti en 2018 sur le label Young and Cold Records.

L’univers de Bragolin est la réunion d’une guitare baryton au son de la new wave des 80’s, de la reverb shoegaze des 90’s, d’une boîte à rythme et de la basse synthétique sombre donnant des envies d’escapades nocturnes, ou de sieste la tête à l’envers ! Avec leur tube "Into those woods", Bragolin vous plonge dans la noirceur d’un film d’horreur post-apocalyptique où le traqueur et le traqué dansent ensemble chevilles liées.

HININ (post-punk / Tulle)

HININ puise son nom dans le Japon ancestral, et ses influences dans les années 80. Pourtant, aucune parcelle n’est ici jalonnée de poussières. Guitare stridente, et batterie rageuse, portées par un chant glacial, aiguisent un post-punk résolument efficace et dansant. Hymne à la nuit d’ une vie sans lendemain.

+ Wouter & Otto : mix proto mal-être post paillettes