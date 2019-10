[Bon Plan] Bruit

Gagnez des places en écoutant la radio !

BRUIT (post-rock / Toulouse) :

Au départ BRUIT ≤ ne se produit pas sur scène et le projet est une sorte de laboratoire sonore qui fait ses expériences en studio. A la fin de l’année 2016, cette recherche donnera naissance à deux vidéos live réalisées dans leur studio avec les moyens du bord qui permettront au groupe de faire ses débuts sur la scène toulousaine.

Et si les premières expérimentations live donnaient un rock instrumental à la limite du noise, ces nouveaux morceaux proposent un tout nouveau voyage, bien plus instrumental, moins brutal mais toujours aussi profond ou se mélangent post rock, éléments électroniques et arrangements classiques.