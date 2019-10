[Jeu-concours] Cold Cold Blood

Gagnez des vinyls en participant au jeu-concours !

Rock, Swamp and roots rock, americana, country, blues, folk, un "tout en un", Cold Cold Blood s’inscrit dans la continuité de l’univers d’I Am a Band (projet solo du membre du groupe Fabien Bréart ) mais avec une ambiance plus sombre, marécageuse et électrique.

Le nom du groupe est un hommage à Hank Williams et sa chanson « Cold Cold Heart » en même temps qu’une évocation du roman-vérité mythique de Truman Capote, « In Cold Blood », paru en 1966.

Le nouvel album de Cold Cold Blood "The Mess" est disponible en écoute et en téléchargement en intégralité sur la page bandcamp du groupe - coldcoldblood.bandcamp.com - et en commande au format vinyle sur celle du label I Love Limoges records.

Il sera aussi dispo à Undersounds et Point Show pour les Limougeauds.