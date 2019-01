[Bon Plan] Décal’ciné : PANIC SUR FLORIDA BEACH

Gagnez des places en écoutant la radio

de Joe Dante

avec John Goodman, Cathy Moriarty, Simon Fenton

Comédie dramatique / 1h39 / USA / 1993

Fort du succès des Gremlins, Joe Dante livre en 1993 avec Panic sur Florida Beach l’une de ses œuvres les plus personnelles et les plus audacieuses : un hommage détonant à la série B.

Key West, Floride, 1962. Alors que le monde est au bord de l’aneantissement nucleaire, Lawrence Woosley presente en premiere mondiale son nouveau film d’horreur. Les habitants de Key West, Gene et ses amis, s’appretent a vivre un samedi apres-midi qu’ils n’oublieront pas.

*DÉROULÉ DE LA SOIRÉE*

19h : Ouverture des portes

19h45 : Panic sur Florida Beach