[Bon plan] Décal’Ciné présente Le Village des damnés

Pour cette saison 2019/2020, Décal’Ciné s’intéresse aux enfants et ados au ciné dans un cycle intitulé "Roulez Jeunesse".

Après Battle Royale on continue avec Le Village des damnés, l’original, de Wolf Rilla (1960), et sa bande de gamins diaboliques.

de Wolf Rilla avec George Sanders, Barbara Shelley, Martin Stephens

Fantastique, Epouvante-horreur, Science fiction / 1h17 / GB / 1960

Le paisible village de Midwich, dans la campagne anglaise, est le théâtre d’un événement inexplicable. Pendant quelques heures tous ses habitants ainsi que les animaux sombrent dans un profond sommeil. Quelques mois plus tard les femmes de Midwich donnent naissance à des enfants dont la croissance exceptionnelle, les traits physiques identiques et les dons de télépathie inquiètent...

"Au même titre que L’Invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel quatre ans plus tôt Le Village des damnés (Village of the Damned, 1960) est un film matriciel dans l’histoire de la science-fiction au cinéma et constitue l’une des principales entrées du genre dans son âge adulte, sa forme moderne. En effet loin du folklore gothique des productions Hammer, ce film anglais continue de surprendre par son austérité, son style épuré et son absence d’effets grossiers ou de trucages, à l’exception fameuse des yeux lumineux des enfants mutants."