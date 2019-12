[Bon plan] Frustration + Hinin (release party)

Gagnez des places en écoutant la radio !

Une coproduction Hiero, Megablast.

Si vous ne les connaissez pas encore c’est que vos réseaux sociaux et votre radio sont en panne, Frustration squatte les gros titres de l’actualité musicale depuis 2002, mais on ne se lasse pas de leur post punk/noise car ils ne cessent de se renouveler et ils le prouvent avec leur cinquième album.

Ecoutez moi ça ! :

HININ, duo post-punk de zone sinistrée pour jeunes en errance. Avec de la batterie, une guitare aux riffs acérés et un chant en français. Ce vendredi sera également le grand jour de la sortie de leur 1er album Hors-Jeu par les labels Et Mon Cul C’est du Tofu ?, Donnez-Moi du Feu, Medication Time et I Love Limoges Records.