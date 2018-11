[BON PLAN] FRUSTRATION + INGRINA

Tentez de gagner des places en participant à notre jeu concours ici

FRUSTRATION

( Post Punk – Cold Wave )



Formé sur le tard puisqu’ils était déjà âgés de la quarantaine à leur premier album signé chez Born Bad Record, Frustration est un groupe d’influences new wave et post-punk, qui marie des sons électroniques avec une rythmique punk, et installe une ambiance allant du dansant à l’oppressif...

INGRINA ( Post-Hardcore )



Sextet post-hardcore à trois guitares et deux batteries venant des terres oubliées du pays, Ingrina est un agencement chimérique en quête d’une musique dense. Une balance permanente entre chaos et onirisme...