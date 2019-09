[Bon plan] Hideous Sun Demon

Gagnez des places de concert en écoutant la radio !

HIDEOUS SUN DEMON (garage psych / Melbourne, Australie)

Hideous Sun Demon, le trio australien est originaire du lieu de naissance de tout ce qui est psych, funk et punk : l’Australie occidentale.

Vous vous retrouverez complètement submergé par les différents sons, un punk rock nostalgique et une palette multicolore de psych-funk new age, vous entraînant dans un voyage hallucinant qui vous laissera suspendu dans les airs.