[Bon Plan] ISAN

ISAN (Integrated Services Analogue Network) naviguent délicatement entre electronica et ambient electro, mais aussi entre ambitions mélodiques et minimalisme, le duo anglais composé de Robin Saville et Anthony Ryan, accorde autant d’importance au silence qu’aux sons.

Avec ISAN, nous voici quelque part entre les sonorités du Düsseldorf des années 70 (Kraftwerk et Neu !), les premiers pas d’un Brian Eno, et la smart pop experte de Cocteau Twins.