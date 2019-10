[Bon plan] Jean Jean

Gagnez des places en écoutant la radio !

JEAN JEAN (math rock cosmique / Paris)

difficile de ne pas tomber amoureux de ce trio à la musique tout à la fois sucrée et baladeuse, tantôt furieuse, tantôt caressante comme un couché de soleil sur votre bronzage impeccable.

Un Ep en forme de très bon départ pour Jean Jean qui embarque très vite sur les routes d’Europe, du Japon et des USA avec ses amis de Totorro mais aussi en première partie de Carpenter Brut.

Sur scène, Jean Jean est à l’image de sa musique : terriblement habité, souriant et communiquant une ineffable joie de vivre.