[BON PLAN] JESSICA 93 + BIRDS IN ROW + INGRINA

Ingrina fêtera la sortie de son premier album Etter Lys (07.05.2018 - A Tant Rêver Du Roi). A cette occasion, le groupe invite Birds in Row et Jessica 93 à partager la scène.

INGRINA (Post-Hardcore)

Deux batteries, trois guitares, des voix perdues dans le magma et une basse qui écrase tout le reste. L’orage entre deux accalmies...



BIRDS IN ROW (Post-Hardcore)

Concentré explosif de colère noire et de rage froide, Birds In Row c’est les figures emblématiques du style...



JESSICA 93 (Underground)

Jessica93 fait désormais partie de ces gens dont on « attend » les disques. Ce dernier album, Guilty Species est ardent et limpide, porté par des compositions aux mélodies toxiques et à la grâce féroce.