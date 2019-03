[Bon plan] Komplikations + Pinoreks

Gagnez des places en écoutant la radio !

KOMPLIKATIONS

synthpunk

Musique minimaliste synthétique, batterie martiale et une voix qui scande le dépit et l’urgence punk. La musique, les textes, les prestations sur scène, tout est direct et sincère !

On retrouve dans Komplikations tous les ingrédients d’une recette post punk new wave remise au goût du jour par Frustration, Rendez-vous et autres merveilles du genre.

+ PINOREKS

punk

Sur le devant de la scène depuis 20 ans, Pinoreks n’était qu’un groupe parmi tant d’autres, influencé par la Wave des années 70/80, des Buzzcocks à Joy Division en passant par The Cure. Après un 3 albums sortis en indés, les allemands poursuivent leur chemin de scène avec un seul objectif : crier dans ce micro jusqu’à en crever.