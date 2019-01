[Bon Plan] Le Villejuif Underground, Cockpit

Participez au jeu-concours ici pour tenter de gagner des places !

Le Villejuif Underground

Rock psyché



Dans la grande famille du label Born Bad Records, on trouve aussi Le Villejuif Underground, un projet mené par le poète australien Nathan Roch et trois parisiens un peu déjantés. Les quatre membres du Villejuif Underground sont réputés pour produire un garage mutant des plus furieux qui provoque l’hystérie à chacune de leurs apparitions, un live dont vous ne ressortirez pas indemne.

Cockpit

Garage punk



Cockpit c’est quatre bordelais qui nous livrent un groove-grunge unique qui rallie l’ambiance bon enfant du garage et l’atmosphère glaçante du grunge, chaque morceau prend de la rondeur et de la précision pour nous donner envie d’en écouter encore plus.