[Bon plan] Limoges Block Party

Gagnez des places pour la projection de "N.W.A. Straight Outta Compton" mercredi 3 avril en écoutant la radio.

Film de : F. Gary Gray avec O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell

2015 - USA

En 1987, cinq jeunes hommes exprimaient leur frustration et leur colère pour dénoncer les conditions de vie de l’endroit le plus dangereux de l’Amérique avec l’arme la plus puissante qu’ils possédaient : leur

musique. Voici la véritable histoire de ces rebelles, armés uniquement de leur parole, de leur démarche assurée et de leur talent brut, qui ont résisté aux autorités qui les opprimaient. Ils ont ainsi formé le groupe de rappeurs des N.W.A. en dénonçant la réalité de leur quartier. Leur voix a alors déclenché une révolution sociale qui résonne encore aujourd’hui.

Projection en partenariat avec Decal’ciné

La radio sera présente vendredi 12 au C.C.M. John Lennon pour l’animation du site :

Pour la première fois la Ville de Limoges propose un petit tournoi de Streetball au CCM John-Lennon.

C’est sur le parking du CCM (devant le mur de graff) que sera mis à disposition un playground afin que les équipes inscrites s’y affrontent.

Sur la forme, différentes rencontres d’environ 10 à 15 minutes 3 VS 3, un arbitre, des graffeurs en direct, un DJ pour mettre l’ambiance et la présence de Beaub’Fm pour commenter et diffuser l’évènement sur ses ondes.



Gagnez des places pour L’Hexaler / FREEsTYle CONTEST samedi 13 avril en écoutant la radio.

L’Hexaler, mc belge, originaire de Liège (Seraing), est présent depuis près de quinze ans dans la culture hip-hop, autant aux quatre coins du plat pays que dans l’hexagone ou en Suisse.

Il est membre et fondateur du collectif La Fine Équipe qui lui permet de réaliser des projets d’envergure.

+ Freestyle contest avec une sélection de 5 à 6 formations émergentes du Limousin. Triées sur le volet, elles poseront des textes travaillés.

AU PROGRAMME DU FESTIVAL

Du 3 au 29 avril : Exposition Limoges Block Party • (Bfm Centre-ville / Bfm Aurence / Bfm Beaubreuil)

Mercredi 3 avril : Cinéma / hip-hop • N.W.A. Straight Outta Compton (CCM John-Lennon)

Jeudi 4 avril : Danse / hip-hop • #Hashtag 2.0 – Cie Pokemon Crew (CCM Jean-Moulin)

Vendredi 5 avril : Concert / musique / hip-hop • Casey / Baloji (CCM John-Lennon)

Samedi 6 avril :

Danse / hip-hop • Scène amateurs régionale (Parvis de cathédrale)

Danse / hip-hop • Battle international (CCM John-Lennon)

Jam Graffiti • (CCM John-Lennon)

Dimanche 7 avril :

Jam Graffiti • (CCM John-Lennon)

Danse / hip-hop • Kata – Cie Par Terre (CCM Jean-Moulin)

Mardi 9 avril : Danse / hip-hop • L’Alpha & L’Ωmega – Cie Chriki’Z (CCM Jean-Gagnant)

Mercredi 10 avril :

Ateliers • Initiation graff, découverte du skateboard, danse hip-hop, (CCM John-Lennon)

Masterclass • Break / Bboying (CCM John-Lennon)

Danse • Elektrik Blanca Li (CCM Jean-Moulin)

Vendredi 12 avril : Exhibition • Streetball (CCM John-Lennon)

Samedi 13 avril :

Danse / hip-hop • Contest Underground Battle (CCM Jean-Moulin)

Concert / Freestyle + Open Mic / hip-hop • L’Hexaler + Open Mic (CCM John-Lennon)