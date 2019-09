[Bon Plan & Plateau radio] Less Playboy is more Cowboy

Dernière vadrouille de la tournée des super-festivals de l’été pour nos animateurs qui seront en direct jeudi de 17h à 18h et vendredi de 16h à 18h avec des invités far et une ambiance digne de l’ouest...

Gagnez des pass en participant au jeu-concours ICI

Less Playboy is More Cowboy est enfin de retour dans les murs du Confort Moderne à Poitiers pour un week-end de concerts qui fera la part belle à l’émergence, l’originalité, l’expérimentation et la qualité des prestations scéniques hors normes.

Une édition 2019 avec une forte identité rock, électronique et expérimentale. Cette édition sera également l’occasion de fêter les 30 ans de la Fanzinothèque avec une soirée entière de programmation où l’on retrouvera des expositions, des installations et des concerts.

AU PROGRAMME :

JEUDI 12 SEPTEMBRE

21H La Nòvia (Maintes Fois, Les Géantes)

(Less Playboy is More Cowboy x Jazz à Poitiers)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

18H Vernissage

Apocalips - Jean-Jacques Tachdjian

Arrache-toi un Oeil - Installation

Pogo - Roland Cros

Sortie du fanzine rétrospectif Album De Famille

+ Concert : Peür + Stop II + MariaViolenza

+ DJ set : Révérend Poy et Punk Floyd

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

15h-19h Jim Ballon, LFant, Société étrange, Bégayer

19h-01h Frankie & The Witch Fingers, Ophelia, The Psychotic Monks, Cyril Cyril, SNAPPED ANKLES, Dewaere

01-05h Pasteur Charles, Jardin, Oktober Lieber, BAJRAM BILI, errorsmith

The Psychotic Monks

Oktober Lieber