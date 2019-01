[Bon Plan] POGO CAR CRASH CONTROL - LITTLE JIMI -DIRTY RODEO (release party)

POGO CAR CRASH CONTROL

Gagnez des albums en écoutant la radio !

Avec ses riffs indomptables, ses larsens sauvages, le groupe mélangeant punk-hardcore, grunge et garage rock convulsif, déverse des textes en français collant parfaitement à notre époque.

LITTLE JIMI

Largement instrumentale (mais avec quelques vocaux ici ou là, quasi aériens) leur musique est très empreinte de sons et influences vintage, bien sûr, mais leur fougue et leur jeunesse la rendent parfaitement moderne.

DIRTY RODEO (release party)

Duo limougeaud sans cesse sur la route, Dirty Rodeo nous présentera de nouvelles compos, fraîchement compilées sur leur première sortie vinyle généreusement intitulée Name This Fucking Second Record Yourself.