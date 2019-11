[Bon plan] Rendez Vous - No Drum No Moog - La Veuve Electro

Gagnez des places en écoutant la radio !

Soirée 100% french post-punk proposée par l’association C’est Arrivé Près De Chez Nous.

RENDEZ-VOUS

Les parisiens de RENDEZ-VOUS ont su imposer leur New Wave exigeante et sans concession sur la scène française et européenne, la griffe du groupe est en effet sombre et tourmentée, dans la plus pure tradition post-punk.

NO DRUM NO MOOG fait de la musique synthétique comme on n’en fait plus vraiment, pas un ordinateur à l’horizon, mais une batterie et des gros synthés de bois et de métal sortis du fond des âges au service d’une bande-son organique en équilibre instable où le Krautrock côtoie la noise et John Carpenter.

LA VEUVE ELECTRO est un mystère. Derrière ce dark disco où l’on peut voir danser les fantômes d’Alan Vega et de Martin Rev, se cache une demi-légende urbaine limougeaude qui se réveille selon des cycles étranges et irraisonnés depuis quelques décennies et la mort prématurée de l’objet de cul(te) Medikao.