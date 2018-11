[BON PLAN] Semaine du Bisou

Tentez votre chance aux jeux concours pour chaque soirée 2 places à gagner

Bisou tendre bisou bisou, c’est pas la semaine pour jouer à Bisou Dodo, rendez-vous plutôt à Angoulême pour une semaine avec des soirées pleines d’émotions, BISOU SENSATIONNEL, BISOU PARTOUT, BISOU BRANCHÉ, BISOU RENVƎRS∀NT, SOMBRE BISOU.

MARDI 6 NOVEMBRE

BISOU SENSATIONNEL - ELECTRO POP

JEANNE ADDED + LEONIE PERNET

Un premier Bisou… Sensationnel, Jeanne Added, artiste singulière vient avec son dernier album une douce transe poétique, magnétique, transcendante.

Dans la même veine sensible, au sens noble du terme, Léonie Pernet, l’artiste aux multiples vies propose une pop, électro, onirique et engagé.

MERCREDI 7 NOVEMBRE

BISOU PARTOUT - RAP HIP HOP ÉLECTRO

PRINCE WALY + LE SQUAD + MARC MELIA + DJ BENOIT TRAN

Bisou partout pour cette seconde soirée, avec plusieurs rendez-vous aux quatre coins de la ville.

18h30, à La Réserve pour un dj set de Benoit Tranchant.

19h30, au Comptoir des Images pour découvrir Marc Melià apprenti sorcier des synthétiseurs.

21h, au bar LE MARS pour du rap nouvelle génération avec Le Squad, un duo prometteur accompagné par La Nef.

Suivi de Prince Waly, chouchou de Myth Syzer.

JEUDI 8 NOVEMBRE

BISOU BRANCHÉ - ÉLECTRO

JORIS DELACROIX + MAUD GEFFRAY + MLD + L’ENFANT SA

Soirée branchée dans des ateliers Magélis transformés pour l’occasion avec Maud Geffray, qui propose une électro pop, captivante et onirique suivie du fameux Joris Delacroix, qui présente un nouveau set entre deep house et electronica.

VENDREDI 9 NOVEMBRE

BISOU RENVƎRS∀NT - HIP HOP RAP

BIFFTY & DJ WEEDIM + GREMS + BAGARRE

On retourne à La Nef pour une soirée ingérable, avec GREMS en maitre de cérémonie, qui réussit à concilier rap et deep house comme personne. Biffty & Dj Weedim, les plus punks des rappeurs et Bagarre, la veine débraillée, groupe concept ou chacun change, du clavier à la voix en passant par la batterie.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

SOMBRE BISOU - ÉLECTRO SYNTHWAVE

CARPENTER BRUT + RENDEZ-VOUS + GOS

RENDEZ-VOUS, le renouveau du post punk français, corrosif au possible.

Carpenter Brut, de l’électro des 80’s avec la technologie actuelle, qui nous entraînent dans leur sillon Gost, oscillant lui aussi entre l’univers de John Carpenter et le métal.