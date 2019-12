Deux filles, trois machines et une basse. De loin le truc le plus efficace de cette fin d’année, le duo féminin composé de Maria Uzor et Gemma Cullingford éveille en nous le démon de la danse des années 80.

En fusionnant groove, electro, lignes de basses répétitives et extatiques, Sink Ya Teeth va droit au but : DANCE OR DIE.