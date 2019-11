[Bon plan] ÜPPER KLUB #9

Gagnez des places en écoutant la radio !

Après les venues de Bambounou, French Fries, François X, Antigone, Anetha,

AZF, The Hacker, Nathan Zahef, Maelstrom, The Driver aka Manu le Malin et bien d’autres, l’Üpper Klub revient pour une neuvième édition, avec une formule quelque peu différente. Sauve la date !

22H / 23H : DII GIIO (warm-up)

Programmé lors de l’typique et bucolique festival provencal La Vallée Electrique. DJ tout terrain sur terre comme sous terre, Dii Giio ouvrira cette neuvième édition de l’Üpper Klub.

23H / 02H : ELECTRIC RESCUE (Skryptom - Möd3rn - Calme - BNR)

Antoine Husson, alias Electric Rescue, fait partie de ces pionniers de la rave française qui aujourd’hui sont des mentors pour beaucoup. Avec de nombreux projets à son actif, Re.Kod en solo comme en duo avec The Driver aka Manu Le Malin pour W.LV.S. ou en formation Möd3rn aux cotés de Maxime Dangles et Tramer aka Roman Poncet, Antoine ne s’arrête pas et continue de raconter son histoire à travers la musique. Que ce soit sur son propre label Skryptöm, qui célébrait ses 10 ans il y a peu, ou d’autres labels (Gynoid Limited, Rex Club Music), sa discographie semble inépuisable. Les sets oniriques de ce pilier de la scène Techno française créent sueurs et émotions.

02H / END KLASH POINT (Module Records - üpper Klub)

Résidents des soirées Üpper Klub, Kevin et David Smyle clôtureront cette fois-ci avec des tracks soigneusement sélectionnés ou même directement issus de leurs productions.

+++ En bonus, samedi, un duo de VJ illustreront le son des DJs de l’Üpper Klub 9 : Particles Synth et HEF40106



Une coproduction Hiero et, Module Records