[Bon plan] WHEELZ ON SKATEPARK

Vous y étiez l’année dernière ou pas, mais vous avez certainement entendu parler de l’évènement incontournable pour débuter l’été en beauté le WHEELZ ON SKATEPARK revient et en mieux puisque cette année il y aura des concerts gratuits pour finir la soirée en musique !

Le rendez-vous sera le samedi 22 juin au skatepark du Bas-Fargeas avec au programme des challenges pluridisciplinaires alliant le skateboard, le BMX et le roller, du tattoo, et une bonne partie de chill pour ceux qui ne préfèrent pas risquer de perdre une jambe.

La radio sera en place toute la journée.

• 11h Cours de skateboard hebdomadaires des adhérents du FOOAPS + Cours de Roller hebdomadaires des adhérents du LRS

• 12h Restauration + Pratique Libre Skate, Roller, BMX + Inscriptions aux différents challenges

• 14h Best Trick 4 marches

+ DJ set SARAH

+ Skateboard

• 14h30 Course Duel Roller Homme / Course Duel Roller Femme

+ DJ set SARAH

+ Roller

• 15h15 Best Trick sur la Courbe béton

+ DJ set RAF

+ Skateboard

• 15h50 Course de Relai par équipe 3 disciplines (équipes skate/BMX/Roller)

+ DJ set RAF

+ Skateboard, BMX et Roller

• 16h45 Big Up à l’école de skateboard de Limoges

+ DJ set Guillaume

• 17h Best Trick BMX enchainement Courbe en métal, pyramide, courbe béton

+ DJ set Guillaume

+ BMX

• 18h30 Highest Jump

+ apéro DJ set avec FLORA

+ Skateboard, BMX et Roller

• 19h30 Apéro DJ set MAXIME

• 20h Best Trick 7 Marches

+ Apéro DJ set MAXIME

+ Skateboard

21h CONCERTS

• 21h REAGAN BURGER (Thrashcore – Limoges)

• 22h10 PAINFUL PLACES (Ligérian Skate hardcore – Haute Loire)

Bandcamp

• 23h30 The Rise and Fall of the Frankenotters (SuperSonic Swamp and More)