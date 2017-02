Broc’n’Roll convention de disques à Limoges #13

Event Facebook

Pour la 13è fois (et pour la première ailleurs qu’au CCM John Lennon !), les disquaires acharné-e-s, les passionné-e-s, les dilettantes, les labels indés, et les potes qui ont des disques à vendre ou à échanger se réunissent à l’occasion de ce nouveau Broc’n’Roll !

Neuf et occase, vinyle, CD, DVD, bouquins, affiches, et tout ce qui a un rapport avec les musiques plus ou moins survoltées sera proposé !

Cette année l’asso de sérigreaphie T3RRÖR PRINT nous fera le plaisir de mettre un peu de couleur dans ce monde unfiorme ! Démonstration et atelier de sérigraphie, en direct, donc ! Enjoy.

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre (salle Léo Lagrange), derrière la Mairie de Limoges.

Organisé par Undersounds