Retrouvez l’équipe de la radio toujours à la pointe de l’actualité musicale dans les incontournables festivals de l’été, à la rencontre des artistes, des interviews et des lives en direct et en replay sur beaubfm89Mhz.

C’est sur l’Aérodrome de Guéret - Saint-Laurent que se déroulera les 22, 23 et 24 août 2019 la CHECK IN PARTY, un nouveau festival très prometteur avec une programmation qui se démarque par son mélange de rock indé, d’electro et de pop française.

Ecoutez en direct tous les jours de 17h à 18h30 une émission animée par l’équipe de la radio Beaubfm et de ses acolytes de la Ferarock, avec de nombreux invités comme Le Prince Miiaou, Jeanne Added, La colonie de Vacances, Lysistrata, It It Anita, The Psychotic Monks, Namdose, Oktober Lieber, Puts Marie... et une chronique à ne pas manquer qui parlera aussi de ceux qui ne sont pas invités.