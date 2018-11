[Chronique radiophonique] Curieux !

Curieux, c’est quoi ?

Curieux ! est un nouveau média digital et événementiel qui s’insère dans notre quotidien pour démêler le vrai du faux et aiguiser la curiosité.

En plus de développer la curiosité, la créativité et l’esprit critique de chacun, Curieux ! s’articule autour de trois objectifs :

Lutter contre les aprioris collectifs et fake news, diffusés de plus en plus largement ;

Sensibiliser les citoyens aux nouvelles technologies présentes et futures et à l’impact qu’elles ont ou auront sur nos modes de vie ;

Mettre en lumière des actions innovantes et initiatives locales en Nouvelle-Aquitaine

Chaque mois BeaubFM réalise une chronique radiophonique en collaboration avec les quatre Centres de science en Nouvelle-Aquitaine : Cap Sciences (Bordeaux), Espace Mendès France (Poitiers), Lacq Odyssée (Mourenx) et Récréasciences (Limoges).

