CO LIBRIS : L’ÉDITION D’ART CONTEMPORAIN DANS TOUS SES ÉTATS

CINQ ,25 – réseau art contemporain en Limousin, organise le 4e numéro de CO LIBRIS , une manifestation dédiée à l’édition d’art, du 9 au 18 décembre à Limoges et un focus à Eymoutiers.

Des expositions, rencontres d’artistes et d’éditeurs, ateliers, lecture et bouquinerie seront proposés dans le cadre d’une manifestation gratuite et ouverte à tous.

Aux Halles centrales de Limoges, ne manquez pas de venir découvrir toute la diversité de la production éditoriale contemporaine : livres d’artistes, affiches, sérigraphies, objets d’art...

Cette année, CO LIBRIS valorise les éditions issues de l’activité des membres du réseau CINQ,25 comme les productions de nombreux invités venus de toute la Nouvelle-Aquitaine.

Chronique Cinq,25 de décembre spécial Co Libris

PROGRAMME

Téléchargez tout le programme

> UNE BOUQUINERIE ÉPHÉMÈRE

Samedi 17 et dimanche 18 déc, de 8h30 à 13h30 - Halles Centrales/Limoges

Vente (à petits prix) de livres d’artistes, d’affiches et d’objets d’art par les membres de CINQ,25 et les maisons d’éditions invitées, en vue de la préparation de vos cadeaux de Noël....

> DES RENCONTRES D’ARTISTES ET D’ÉDITEURS

Jeudi 15 déc à 18h30 - Bfm/Limoges

Échange avec Yves Chaudouët, artiste plasticien et Fabrice Caravaca, responsable éditorial du Dernier Télégramme, autour du livre comme objet d’art, objet d’échange et de production.

Samedi 17 déc, de 8h à 13h - Halles Centrales / Limoges

Instant convivial avec les collectifs Impression et .748 autour de leurs productions éditoriales.

Dimanche 18 déc, de 8h à 13h - Halles Centrales / Limoges

La photographe Chrystèle Lerisse sera présente pour échanger avec le public et parler de son travail. Elle présentera également son dernier ouvrage Mission Lerisse - le tour de France des vaches.

Samedi 17 dec de 14h à 16h - LaBASE / Limoges

Échange avec les éditeurs invités :

A 14h : N’a qu’1 OEil et ses micro-éditions,

A 15h : Marguerite Waknine avec Le cabinet de dessins ,

A 16h : Le Bleu du Ciel et ses affiches poétiques, accompagné par des lectures de l’artiste Jérôme Mauche, A 17h : causerie sur la revue d’artistes, par Didier Mathieu, directeur du Centre des livres d’artistes

où a lieu une exposition autour de Jean Sabrier - créateur de la revue “Liard”.

> UN RENDEZ-VOUS GOURMAND

samedi 10 déc de 10h30 à 16h - Librairie Passe Temps / Eymoutiers

Autour des éditions du Centre international d’art et du paysage de Vassivière : carnets de coloriage et de timbres d’artistes en éditions limitées.

> UN ATELIER DE SÉRIGRAPHIE

Samedi 17 déc de 14h à 18h - La BASE / Limoges

Démonstration-initiation à la sérigraphie par l’Atelier Les Michelines.

> DES PERFORMANCES ARTISTIQUES

Dimanche 18 déc de 14h à 18h - La BASE / Limoges

Tirage performatif d’une oeuvre originale de Laurie-Anne Estaque par l’Atelier Les Michelines. 25 exemplaires sérigraphiés, numérotés et signés

Dimanche 18 déc à 16 h - La BASE / Limoges

Lecture de textes par l’auteur-poète Cyrille Martinez, sur une invitation de l’association PAN !

> DES EXPOSITIONS

Vendredi 9 déc à partir de 18h15 - Bfm / Limoges

Co-présentation marathon de Sublime de Voyage, l’installation liée au projet éditorial éponyme, retraçant la première Biennale art nOmad 2015.

Avec Paul Ardenne (commissaire de l’exposition embarquée lors de la Biennale), Clorinde Coranotto (artiste et directrice de la Biennale), l’équipe de l’ENSA Limoges (partenaire de la Biennale) et Fred Mars Landois (artiste de la Biennale). La scénographie de cette exposition est conçue et réalisée dans le cadre d’un workshop à l’ENSA Limoges avec des étudiants de 3e et 4e année.

L’exposition sera ensuite visible jusqu’au 11 février 2017.

Vendredi 16 déc à 18h - La BASE / Limoges

Vernissage de l’exposition de livres d’artistes réalisés par les étudiants de l’ENSA Limoges avec Philippe Robert, artiste-éditeur.

> UN PARCOURS

du 9 au 18 déc, en continu - Place de la République / Limoges

Marche Sonore de l’artiste Pierre Redon.

Cette oeuvre (coproduite par Quartier Rouge) vous propose, grâce à votre smartphone, un voyage initiatique, sonore et visuel, à la rencontre des habitants des rivières et des fleuves. Accès au parcours via l’application : « Les Sons des Confins ».

LE RESEAU CINQ, 25

Créé en 2008, CINQ,25 réunit et fédère 20 structures professionnelles qui produisent, di usent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Musées, centres d’art, collections publiques, galeries associatives, collectifs d’artistes, lieux de résidence, école d’art, tous développent des projets artistiques singuliers et de qualité qui prouvent la vitalité et la richesse de l’art contemporain de ce territoire.

Cette fédération poursuit un but d’intérêt général, la promotion de l’art contemporain et l’accès du plus grand nombre à la création plastique, et oeuvre à la professionnalisation et à la structuration du secteur des arts visuels. www.cinqvingtcinq.org



> CONTACTS

Nicolas Blémus

coordination@cinqvingtcinq.org

Tel : 05 87 21 30 54

Port : 06 58 22 90 06

Céline Haudrechy

communication@cinqvingtcinq.org

Partenaires :