Chers auditeurs, Chers fans

Malheureusement suite à une succession de malchance, d’attaque virale et de météo virulente votre radio préférée et adorée n’est plus en mesure d’assurer la diffusion de ses programmes.

Nous n’avons actuellement pas plus d’informations sur la suite des évènements, mais nous espérons un retour à la normale le plus rapide possible.

Une permanence musicale est néanmoins assurée via le site internet !

A très vite !