Concert 19A21 : Francesca Lago (Pop - Italie)

Coprod Hiero, Melting Pop et Le Phare

Event Facebook

Après un premier album sorti en 1997 en compagnie d’un certain Marc Ribot, ce ne fut qu’en 2009 puis 2011 que Francesca Lago fit son retour discographique sur On The Camper Records, le label suisse mené par Peter Kernel. Avec “Mirrors Against The Sun” sorti en janvier 2016 sur Urtovox et T3 Records, l’artiste italienne nous surprend de par son savoir-faire, une indéniable expérience mise au service de compositions pop flirtant avec la cold wave. Production soignée, pertinence des arrangements et souci du détail s’associent parfaitement avec le songwriting de Francesca Lago, tissant ainsi un songe à demi éveillé.

Tarif unique 5€

Billets en vente à Point Show et à Blue Monday