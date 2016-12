Concert : As We Draw / Corbeaux / Ingrina

Event Facebook

OUVERTURE DES PORTES 20H / CONCERT 20H30 !!!

PRIX LIBRE.

Ca sert à quoi de pointer à l’usine à déprime tous les jours, de se tourner les pouces sur les bancs de l’école de l’esclavage, de payer un loyer de riche pour vivre dans une cage à pauvres, de scroller sur facebook en attendant son Big Mac au cancer, de s’aveugler devant un smartphone chinois alors qu’il fait beau dehors ici, ou de se forcer à croire qu’on change le système avec nos petites initiatives de peigne-cul, si on ne s’autorise pas, le temps d’un concert tout bonnement chaotico-mélancolique, à jouir pleinement de ce monde en plein écroulement ?

Hein, ca sert à quoi ?

C’est là que ça se trame, à 20H PETANTES car on rigole pas avec le temps qui passe :

As We Draw / Laval

Power-Trio Post-core Expérimental

Corbeaux / Quimper - Nantes

Noise-rock / Post-hardcore

Ingrina / Tulle - Limoges

Post rock / Post Hardcore / Post Metal

Retrouvez la BAD KIDS PARTY d’INGRINA ici

8 décembre, 20h @ El Doggo / Limoges

PRIX LIBRE

Concert fomenté par la section Limougeaude d’une organisation tentaculaire sans frontière comme les médecins et les virus, connue sous le sobriquet de Medication Time, et n’ayant tellement plus rien à perdre qu’elle tente de se Limoger elle-même.