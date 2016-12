Concert : Zarboth + Hinin

Dans le cadre du Festival Pop sur la ville #19 organisé par l’association Melting Pop

Zarboth (Rock indocile, France)

Une formation née en 2007 de la rencontre d’Etienne Gallochet batteur de We Insist !, et de Phil Reptil , guitariste de la Théorie du

Reptile. Zarboth ? Ce pourrait bien être un dieu grec extralucide tant leur musique a des allures d’Illiade et d’Odyssée d’un rock post apocalyptique, ou bien une créature extradée des enfers enchaînant des chansons propres à faire basculer toutes les évidences en réveillant les morts, ou encore une toupie folle dopée aux épinards. Leur troisième album se nomme "There’s no devils at all, it’s just the system", à ranger entre Frank Zappa et Les Zombies.

zarboth.bandcamp.com

Hinin (Post-punk, coldwave, Tulle)

Hinin (littéralement "non-humain") signifie acteurs, prostituées, mendiants, criminels et autre catégories de la population dans le Japon féodal considérés comme socialement inférieures. Sinon c’est aussi un duo avec une guitare, deux amplis, une batterie, deux micros et plein de pédales d’effet.

hininbandcamp

Entrée : 5€

http://www.melting-pop.org/