Cosmic Trip Festival #23

Depuis1996, le Cosmic Trip Festival réunit les amateurs et des acteurs du garage rock et ses dérivés. Dans ce style où tout est possible, un rendez vous comme celui du Cosmic Trip s’est vite affirmé comme une référence nationale et internationale. Il faut dire que les choses ont changé depuis 1996 et sa première édition confidentielle.

Mêlant intelligemment « artistes découvertes », « artistes émergeants » et

« artistes de renommée internationale », ce festival a su conserver son esthétique artistique tout en suivant le renouvellement d’un genre qui accède ces temps-ci au devant de l’affiche.



Pour cette nouvelle édition le festival quitte le Palais d’Auron pour prendre possession de l’Antre Peaux, lieu alternatif qui regroupe plusieurs lieux pouvant accueillir expositions, groupe de musique, compagnie de théâtre ….

C’est donc un retour au source décidé par l’équipe du Cosmic Trip en investissant une salle à l’échelle de leur ambition pour mieux servir le rock’n’roll.

Découverte de la programmation avec Fred Roller

Le Cosmic Trip détient peut-être la formule imparable du festival rock : des groupes garage prêts à en découdre, une équipe aux petits soins des festivaliers, un rock’n’roll market, des instants privilégiés et sans chichis au son des Teppaz et des verres de vins blancs qui trinquent, et de boogaloo parties mémorables dans un décor exotique digne des tiki bars les plus prisés.

Comme chaque année la radio sera présente pour vous faire vivre le festival en direct.

PROGRAMMATION/

Jeudi 30 mai – Entrée libre

La Brasserie BOS – 11 Allée Napoléon III

22h

THE SCREAMIN’ MONKEYS (FR)

23h > 2h

DJ Set : Boogaloo party

Vendredi 31 mai – 22€ en ligne / 25€ sur place

L’Antre Peaux – 26 route de la Chapelle

BIG STAGE

19h > 20h

DJ Set : Boogaloo Party

JUNGLE ROOM

20h00 > 20h45

WILD ZEROS (FR)

20h45 > 21h30

LES DARLINGS (FR)

22h00 > 22h45

THEE ANDREWS SURFERS (BE)

22h45 > 23h30

THEE VIBRAFINGERS (FR)

23h30 > 00h15

MESSER CHUPS (RUS)

0h45 > 1h45

THE CYNICS (USA)

1h45 > 4h

DJ Set : Boogaloo party

Samedi 1 juin- BANC D’HUITRES et P’TITS BLANC – Entrée libre

L’Antre Peaux – 26 route de la Chapelle

13h > 18h

DJ Set : L’exoticalypsochachamambo afternoon

15h > 15h45 (Jungle Room)

EZRA LEE (AUS)

16h45 > 17h30 (Jungle Room)

GOGO LOCO (UK)

Fermeture des portes de 18h à 19h

Samedi 1 juin – 22€ en ligne / 25€ sur place

BIG STAGE

19h > 20h

DJ Set : Boogaloo Party

JUNGLE ROOM

20h > 20h45

THE JACK CADES (UK)

20h45 > 21h30

THE FUZILLIS (UK)

21h30 > 22h15

THEE WYLDE OSCARS (AUS)

22h45 > 23h30

SUICIDE GENERATION (UK)

23h30 > 00h15

LOS EXPLOSIVOS (MEX)

00h15 > 1h15

THE FADEAWAYS (JAP)

1h45 > 2h45

THE LORDS OF ALTAMONT (USA)

2h45> 6h

DJ Set : Boogaloo party

Dimanche 2 juin – BYE BYE PARTY – Entrée libre

Pleine Lune – 12 Rue Porte Jaune

12h > 19h

DJ Set : L’exoticalypsochachamambo afternoon