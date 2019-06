[Curieux] Les ondes sonores

C’EST L’HEURE DE L’AFTERWORK CURIEUX BY RÉCRÉASCIENCES !

Une fois par mois, des intervenants de tous horizons débattent et échangent avec vous sur un thème mêlant science et vie quotidienne.

MUSIQUE & SONS

Les intervenants :

• Jérémy Galliot – chargé de projet musiques actuelles, Fédération HIERO Limoges

• Emmanuel Keddah – ingénieur acousticien, ORFEA Acoustique, Limoges

• Grand Ciel – artiste musiques électroniques, Limoges

Venez en apprendre plus sur le son et de l’acoustique avec Emmanuel Keddah et Jérémy Galliot, professionnels et passionnés de musique. Leur intervention sera illustrée par des extraits musicaux de l’artiste Grand Ciel qui jouera en fin de séance quelques-unes de ses créations sonores en direct.

Bar et petite restauration sur place gratuite