De retour des Francofolies de Montréal

La Ferarock était une année de plus présente sur les 30ème Francofolies de Montreal. L’envoyé spécial de la Ferarock, Chami(Beaub FM), vous fait découvrir son parcours à travers le festival en musique, en chroniques, en interviews et en photos !

Lundi 11 juin/

12h45 : départ de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour une nouvelle aventure québécoise en direct des 30ème Francofolies de Montréal.

14h20 arrivée à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau après 7 heures de vol, une nouvelle journée commence avec la magie du décalage horaire. Je profite de ce premier jour pour rencontrer l’équipe Spectra chargée de nous mettre en relation avec les artistes ainsi que la radio CISM qui émet en direct depuis le festival.

Le site des Francos est au coeur de la ville, Place des Arts. On y trouve 4 scènes gratuites, des clubs aux enseignes clignotantes une fois la nuit tombée (Le Club Soda, Le Métropolis, L’Astral, La 5ème Salle et l’impressionnante Maison Symphonique de Montréal, des food trucks où l’on peut acheter pour quelques dollars canadiens les spécialités locales telle que la poutine et autre queue de castor (beignet).

Une fois rassasié je découvre Birmani ,trio stoner/desert/psych/sludge montréalais, sous la tente de CISM dans le cadre de la série En Marge, propositions de concerts 100 % émergents et 100 % franco !

20h : Début du festival avec Zen Bamboo, jeunesse effrontée sans aucun stress apparent, déroulent un set devant un public de fans.

Je continue avec Valery Vaughn, duo basse/batterie, entendu en itw quelques heures plus tôt.

Mardi 12 juin/

Je profite de la journée du mardi pour me rendre aux studios de CISM, réaliser les tests techniques pour les directs de la semaine et découvrir le reste de l’équipe. L’après midi est consacrée à quelques entrevues avec notamment Guillaume Chiasson, guitariste/chanteur de Ponctuation.

18h : début d’une belle soirée en mode "fan de" avec le show de Catherine Leduc qui nous propose son album "Un bras de distance avec le soleil". J’écoute avec bonheur l’un de mes titres préféré "La fin ou le début" qui tourne dans ma tête depuis la veille.

19H : je rejoinds le plateau de CISM pour le live. aujourd’hui place à un jeune trio de synth-pop intime et dansante Beige à Coeur.

20h : Hip-hop oldschool pour la soirée "Vintage à l’os" avec Dubmatique, Seba et Horg. L’occasion pour moi de découvrir des reprises des Beasty Boys en québ ! Oui tout est possible.

22h : le moment ou je vais enfin pouvoir crier "je suis en exil" avec Ponctuation en live. Déjà passé en France à deux reprises, je découvre Guillaume Chiasson accompagné par un backing band à la hauteur de mes espérance pour la présentation de l’album "Mon herbier du Monde entier". Pfff des tubes, des tubes et des tubes...

Mercredi 13 juin/

11h : Après 40mn de métro j’ arrive à CISM pour une série de direct appelé "La Turlute*". Nos invités du jour se nomment Jésuslesfilles, Corridor et Ponctuation.

Malgré nos tests techniques de la veille nous avons des soucis de connexion : coupure...mémoire tampon...direct...

La Turlute mercredi 13 juin 2018

19h : Dans le cadre de la série de concerts En Marge proposée par CISM nous découvrons Vendou membre de l’Amalgame et la Fourmilière accompagné par des guests tel que Smitty, ST, Fouki et Liam.

La soirée se poursuit avec les excéllents Jesuslesfilles et le concert de Corridor le tout sous un crachin breton (il est partout celui là). Je suis trempe mais heureux.

Jeudi 14 juin/

11h : La Turlute n°2 connait des modifications dans le planning des invités. Catherine Leduc, notre arlésienne montréalaise me fait faux bond (pour la première fois) mais nous avons le plaisir d’accueillir Dave Chose et sa pop mélancolique 90’s ainsi que le directeur général de CISM Éloi Mayano-Vinet.

La Turlute jeudi 14 juin 2018

Les lives du jour commencent comme d’hab sur le plateau de CISM avec une belle surprise. Bleu Nuit formation guitare-pop/post-punk oblique récemment signée sous Michel Records nous propose un très bon set et des nouvelles compos à retrouver sur leur nouvel album en 2019...

...et se termine avec Jay Scøtt x Smitty Bacalley, deux entités pour un projet unique où s’entremêlent cloud rap, trap et hip-hop.

Vendredi 15 juin/

11h : Dernier jour et dernière Turlute spéciale hip-hop avec Liam, beatmaker.

La Turlute vendredi 15 juin 2018

Une heure n’est pas suffisante pour présenter le hip-hop francophone de Montréal alors voici une sélection pris dans et hors la programmation du festival :

ST x Liam

Fouki :

Eman x Vlooper

Dead Obies

Egalement retenu dans cette sélection non exhaustive :

Choses Sauvages

Hubert Lenoir

19h : Il est déjà l’heure de partir et de regagner nos pénates.

Merci à la radio CISM, l’équipe Spectral et aux Francofolies de Montréal pour cette nouvelle édition.



*La turlute est une forme d’expression musicale folklorique québécoise qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs traditionnels de violon