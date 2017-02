Décal’Ciné : Good Morning England (Carte Blanche à Impression)

Event Facebook

Pour cette saison 16_17, Décal’Ciné te propose, avec le soutien du Département de la Haute-Vienne, un cycle « Carte blanche aux asso locales ».

Pour cette séance, carte blanche est donnée à l’association Impression qui t’invite à monter à bord d’une radio pirate.

*CARTE BLANCHE À IMPRESSION*

19h : Ouverture des portes

Jusqu’à 19h30 : Atelier badges

19h30 : Good Morning England

* ATELIER BADGES *

Vous connaissez certainement l’association Impression. Vous savez, c’est cette asso qui vous propose deux fois par an de déplier son Fanster (création hybride entre le fanzine et le poster). Investie dans l’édition, la musique ou encore les arts plastiques, elle te propose de passer cet avant-séance à confectionner des badges. Viens, découpe, place, presse, épingle et repars avec ton badge. Attention c’est gratuit 😎 !

www.association-impression.com

* GOOD MORNING ENGLAND *

de Richard Curtis avec Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, Rhys Ifans, …

Comédie / 2h15 / UK / 2009

En France on adore traduire les titres de films, le problème c’est qu’on a jamais beaucoup d’imagination, on se contente de dupliquer les titres qui ont marché. Good Morning England fait évidemment référence à Good Morning, Vietnam. Mais c’est une coquetterie française, le film n’a pas grand chose à voir avec son aîné. Le titre original, lui, est bien plus à l’image du film : The Boat That Rocked.

Un bateau, du rock’n’roll, voilà donc le programme. Le topo est simple. Good Morning England raconte l’histoire, en 1966, d’une radio pirate et de ses excentriques animateurs qui occupent les ondes avec du sexe, de la drogue et du rock’n’roll au Royaume-Uni. Ils diffusent à partir d’un navire ancré dans la Mer du Nord, tandis qu’ils sont confrontés aux efforts du gouvernement britannique afin de les stopper.

Inspiré de l’histoire vraie de Radio Caroline et bien que salué par la critique le film a été un échec commercial.

Alors pourquoi l’association impression a-t-elle choisie ce film ? Nous ne le savons pas mais nous y voyons au moins trois raisons :

le film parle de radio, Impression fait de la radio

le film aime et diffuse de la musique, Impression aussi

le film est cool, Impression aussi