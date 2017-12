DECAL’ CINE/UN APRÈS-MIDI DE CHIEN

Pour cette nouvelle proposition Décal’ Ciné vous propose un Al Pacino en mode braqueur de banque dans Un après-midi de chien (Dog Day Afternoon) par Sidney Lumet.

* UN APRÈS-MIDI DE CHIEN *

de Sidney Lumet avec Al Pacino, John Cazale, James Broderick

Thriller / 2h10 / USA / 1976

Des gangsters débutants braquent une banque et se retrouvent cernés par la police et les médias. Ils prennent en otage les employés de la banque. Débute alors un cauchemar qui va durer des heures...

« Ce huis clos allie suspense fiévreux - les deux perdants magnifiques vont-ils s’en sortir ? - et réquisitoire virulent contre la répression policière et le voyeurisme des télés. La banque encerclée devient théâtre tumultueux de la vie, où se bousculent espoir et désillusion, compassion et panique. En anonyme révolté, tour à tour meneur héroïque et gangster pathétique, Al Pacino (dans son plus beau rôle ?) enflamme tout ce qu’il dit et touche. »

Par Jacques Morice pour le magazine Télérama

Bar et petite restauration sur place à partir de 19h00

Début de la projection à 19h45

Renseignements et réservations :

decalcine@gmail.com

06.78.86.61.03