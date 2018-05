Le dispositif « Limousin, des Voix, des lieux », créé en 1994, s’adresse aux artistes solos ou groupes, chanson (tous styles), domiciliés en région Limousin ayant au moins 75% de création originales dans leur répertoire, artistes en voie de professionnalisation ou ayant déjà accédé au statut d’intermittent.

Le groupe choisi bénéficie du financement de 8 concerts en région ou d’un accompagnement en fonction des besoins pour des résidences ou des enregistrements. Le financement porte principalement sur la prise en charge des cachets et des charges sociales des artistes et techniciens puis sur d’éventuels frais de déplacements, hébergements et sacem.

Le choix du groupe est effectué par un jury composé de professionnel de la musique et acteurs de la scène musicale limousine. La sélection du groupe tiend compte de la créativité, du potentiel artistique, de la qualité de la prestation scénique et de l’interprétation, de la cohésion du groupe et leur motivation.

Les artistes « Limousin, des Voix, des Lieux » :

Yemgui et les Saboteurs, Mama’s Gun, Cheval de 3, Le Band, VLAD, DENI, Lambda live system, Pornboy, Malville, Doggy / lirbancal, Lutess b / Catherine Fontaine / Philippe Lars, Patrick Billot / Sylvie Dubreuil / le Chœur Artie Shaw / Martin Mazo...

Le dispositif « Des voix des lieux » bénéficie d’un appui et d’une aide financière de la région Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental.

La radio est partenaire du dispositif.