DES VOIX DES LIEUX : Appel à candidatures 2017

Pour la 12ème édition, ce dispositif, créé en 1994 s’adresse aux artistes solos ou groupes, chanson (tous styles), domiciliés en région Limousin ayant au moins 75% de création originales dans leur répertoire, artistes en voie de professionnalisation ou ayant déjà accédé au statut d’intermittent.

Le groupe choisi bénéficiera du financement de 8 concerts (le financement porte principalement sur la prise en charge des cachets et des charges sociales des artistes et techniciens puis sur d’éventuels frais de déplacements, hébergement et sacem). Le choix du groupe sera effectué par un jury composé de professionnel de la musique et acteurs de la scène musicale limousine. La sélection du groupe tiendra compte de la créativité, du potentiel artistique, de la qualité de la prestation scénique et de l’interprétation, de la cohésion du groupe et leur motivation.

Les artistes, groupes doivent transmettre un dossier d’inscription contenant :

Un bulletin d’inscription dûment complété

Un CD de quatre titres (minimum) de compositions exclusivement.

Un dossier de presse

Une fiche technique

Le dossier complet doit être envoyer à : L’Antenne / 40 rue Charles Silvestre / 87100 Limoges

Date limite de dépôt des dossiers : 25 Janvier 2017

L’ANTENNE

40, rue Charles Silvestre 87100 Limoges

05 55 38 20 11 ou au 06 52 01 87 76

l.desvoixdeslieux@gmail.com

http://desvoixdeslieux.free.fr/

Toutes les infos sur le dossier de presse.