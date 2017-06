Echappées, art contemporain etc...

Chaque année le réseau d’art contemporain CINQ,25 vous invite via des circuits conçus spécialement pour permettre à chacun de rencontrer de façon privilégiée les œuvres, les artistes et les équipes des structures visitées.

Le temps d’une journée, CINQ,25 et ses partenaires invitent le public à un parcours dans des galeries, centres d’arts, musées, lieux de résidences et lieux de création, permettant aux visiteurs de découvrir et de se confronter à des propositions artistiques d’aujourd’hui.