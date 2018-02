Prochainement ELECTROPERA #5

GRATUIT

Sur réservation auprès de la billetterie de l’opéra du mardi au samedi 12h30/18h30

Pour la 5 ème fois à l’Opéra Théâtre de Limoges, le rendez-vous des "soirées de l’ambassadeur" dans la magnifique salle de bal à l’étage, on y danse, on y es bien, venez faire glisser et claquer vos talons sur le parquet.

SABRINA & SAMANTHA est un nouveau projet né de la rencontre entre Julien Briffaz (Bot’ox) et Laurent Bardainne (Poni Hoax/Limousine). Producteurs confirmés, ils se sont donné comme objectif de créer une techno à la fois musicale et dansante, influencée autant par les sonorités tribales que la techno la plus radicale. (rassurez vous, didgeridoo prohibé.)