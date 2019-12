[EN DIRECT] Transmusicales de Rennes

LES RADIOS FERAROCK EN DIRECT DES TRANS MUSICALES ET BARS EN TRANS

À l’occasion des festivals mythiques Trans Musicales et Bars en Trans, la Ferarock installe ses plateaux radios à Rennes le temps d’un long weekend de concerts. 2 festivals, 3 jours, 3H30 d’émissions par jour dont des lives exclusifs, une équipe de choc venue de la France entière...préparez-vous pour le marathon radiophonique !

À l’animation des différents plateaux radios vous retrouverez Marcus de Radio Activ’ (Saint-Brieuc) accompagné de Sara de Beaub FM (Limoges) pour l’émission Bars en Trans. Yann de Canal B (Rennes) et Chami de Beaub Fm, accompagnés de l’équipe de Radio Béton (Tours), animeront l’émission Trans Fera Express.

Au programme des interviews (quelques noms que vous connaissez certainement !) :

San Salvador, Marc Rebillet, Cochemea, Minyo Crusaders, Acid Arab, Grand Singe, Amami, Claude Fontaine, Rrobin, We hate you please die, Dewaere, Le Superhomard, Murman Tsuladze, Bison bisou, Buvette, Venus vnr, Bandit bandit, Catfish, Therapethik, Caesaria, Angle mort & Clignotant, Enchantée Julia, La Battue, Druids of the gué charette, Soja Triani, Chine Laroche, Orouni, ...

A suivre !