Expo : Limoges Skate Culture

Expo organisée par Petit Plateau Skateshop

Le shop local de Limoges vous dévoile une vision de la culture skate Limougeaude autour d’une exposition de photos et vidéos qui enchantera petits et grands, initié(e)s ou non.

Dans l’ambiance chaleureuse de l’espace El Doggo, autour d’une bière ou d’un jus de fruits, de 18H à 21h, venez découvrir votre ville autour de clichés mêlant skate et architecture.

Photographe : Jeremie Cazier

PS : Plein de surprises vous seront proposées au cours de cette soirée (lots, jeux, tapas ...)

Pour plus d’informations contactez nous sur projetpetitplateau@gmail.com ou 05.55.42.82.83

Plus d’infos ?

Retrouvez l’univers de Limoges Skate Culture sur la page Facebook.